Які продукти покласти у "тривожну валізку" дитини: поради від МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я України опублікувало перелік продуктів, які потрібно покласти у "тривожну валізку" дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на фейсбук-сторінку МОЗ.
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"Разом із головою асоціації дієтологів України Олегом Швецем ми підготували перелік продуктів харчування, які треба мати з собою, щоб дитина отримувала повноцінний раціон у розрахунку на 1-2 доби", – ідеться у повідомленні.
Що має бути у "тривожній валізці" дитини
1. Напої
• дітям молодшого шкільного віку – 1-1,5 літра чистої питної води на добу, дітям старшого віку – 1,5-2 літри.
• пакетований фруктовий сік – 200 мл на добу;
• пастеризовані молочні напої – 400-500 мл на добу.
2. Консервовані продукти
• бобові – зелений горошок, квасоля або кукурудза – 200 г на добу;
• консервовані фрукти – 200 г на добу;
• м’ясні консерви із кашею – 300 г на добу;
• рибні консерви – 200 г на дві доби;
• згущене молоко – 200 г на дві доби.
3. Цільнозернові продукти, горіхи та насіння
• несолоні крекери, житні або пшеничні хлібці – 50-100 г на день;
• хліб цільнозерновий – 50-100 г на день;
• батончики злакові (з горіхами і фруктами) – 30-60 г на день;
• горіхи або насіння – 50 г на день.
4. Овочі і фрукти
• почищені, вимиті та запаковані овочі: морква, селера, буряк, цвітна капуста, солодкий перець – 200-300 г на день;
• вимиті та запаковані фрукти: яблука, груші, банани, цитрусові – 100-200 г на день.
5. Сухі продукти
• сублімовані каші, супи швидкого приготування – одна-дві порції на день;
• сухофрукти – 50-100 г на день;
• чай – один-два пакетики на день.
6. Оброблені м’ясні вироби та твердий сир
• ковбаса сирокопчена, буженина, балик – 50 г на день;
• твердий сир – 50 г на день.
7. Солодощі
• цукор або мед – до 25 г на день;
• шоколад – до 25 г на день.
"Такий перелік продуктів є узагальненим, а їхні кількості – усередненими. Слід орієнтуватися на індивідуальні уподобання та потреби вашої дитини, які залежать від віку та рівня фізичної активності", – додали в МОЗ.
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