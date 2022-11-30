Які продукти покласти у "тривожну валізку" дитини: поради від МОЗ

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 33313 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 67920 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 103018 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 153052 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 177630 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 357180 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 222825 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194139 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 336406 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459262 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
97 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Wall Street Journal: Волц організував багато делікатних розмов у Signal, зокрема - на тему війни рф проти України

31 березня, 17:41 • 24143 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 29991 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 32233 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 29369 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

22:41 • 17358 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 357159 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 336392 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 552445 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 682293 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 701270 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 79622 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 116587 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 201512 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 227379 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 220376 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Які продукти покласти у "тривожну валізку" дитини: поради від МОЗ

Які продукти покласти у "тривожну валізку" дитини: поради від МОЗ

Київ • УНН

 • 1043735 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я України опублікувало перелік продуктів, які потрібно покласти у "тривожну валізку" дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на фейсбук-сторінку МОЗ.

Цитата

"Разом із головою асоціації дієтологів України Олегом Швецем ми підготували перелік продуктів харчування, які треба мати з собою, щоб дитина отримувала повноцінний раціон у розрахунку на 1-2 доби", – ідеться у повідомленні.

Що має бути у "тривожній валізці" дитини

1. Напої

• дітям молодшого шкільного віку – 1-1,5 літра чистої питної води на добу, дітям старшого віку – 1,5-2 літри.

• пакетований фруктовий сік – 200 мл на добу;

• пастеризовані молочні напої – 400-500 мл на добу.

2. Консервовані продукти

• бобові – зелений горошок, квасоля або кукурудза – 200 г на добу;

• консервовані фрукти – 200 г на добу;

• м’ясні консерви із кашею – 300 г на добу;

• рибні консерви – 200 г на дві доби;

• згущене молоко – 200 г на дві доби.

3. Цільнозернові продукти, горіхи та насіння

• несолоні крекери, житні або пшеничні хлібці – 50-100 г на день;

• хліб цільнозерновий – 50-100 г на день;

• батончики злакові (з горіхами і фруктами) – 30-60 г на день;

• горіхи або насіння – 50 г на день.

4. Овочі і фрукти

• почищені, вимиті та запаковані овочі: морква, селера, буряк, цвітна капуста, солодкий перець – 200-300 г на день;

• вимиті та запаковані фрукти: яблука, груші, банани, цитрусові – 100-200 г на день.

5. Сухі продукти

• сублімовані каші, супи швидкого приготування – одна-дві порції на день;

• сухофрукти – 50-100 г на день;

• чай – один-два пакетики на день.

6.  Оброблені м’ясні вироби та твердий сир

• ковбаса сирокопчена, буженина, балик – 50 г на день;

• твердий сир – 50 г на день.

7. Солодощі

• цукор або мед – до 25 г на день;

• шоколад – до 25 г на день.

"Такий перелік продуктів є узагальненим, а їхні кількості – усередненими. Слід орієнтуватися на індивідуальні уподобання та потреби вашої дитини, які залежать від віку та рівня фізичної активності", – додали в МОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Екстрена валізка" у холодну пору: що брати з собою в першу чергу

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Лайфхак
Bitcoin
$83,096.40
Золото
$3,173.20
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04