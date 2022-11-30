"Екстрена валізка" у холодну пору: що брати з собою в першу чергу

Деталі



У валізу необхідно покласти:





документи та їх копії;



готівку;



ключі та їх дублікати;



набір теплого одягу;



радіоприймач;



ліхтарик;



сірники;



свічки;



компас;



багатофункціональний ніж.



Також можуть знадобитися: широкий скотч, поліетиленові пакети, ємність для води, аптечка з урахуванням ваших потреб; посуд, бажано металевий; запас продуктів тривалого зберігання та води на тиждень.



Цитата



«За можливості покладіть також спальний мішок і каремат. Важливо, щоб у разі небезпеки ви могли бігти з речами, тому беріть лише речі першої необхідності та ті, які можуть згодитися під час екстреної ситуації», - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Українцям дали поради, як підготувати себе та свою домівку на випадок блекауту. Їх оприлюднив Центр стратегічних комунікацій.