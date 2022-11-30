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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Екстрена валізка" у холодну пору: що брати з собою в першу чергу

"Екстрена валізка" у холодну пору: що брати з собою в першу чергу

Київ • УНН

 • 1031664 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Українцям дали поради, що саме має бути в екстреній валізці у холодну пору. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує УНН.

Деталі

У валізу необхідно покласти:

  • документи та їх копії;
  • готівку;
  • ключі та їх дублікати;
  • набір теплого одягу;
  • радіоприймач;
  • ліхтарик;
  • сірники;
  • свічки;
  • компас;
  • багатофункціональний ніж.

Також можуть знадобитися: широкий скотч, поліетиленові пакети, ємність для води, аптечка з урахуванням ваших потреб; посуд, бажано металевий; запас продуктів тривалого зберігання та води на тиждень.

Цитата

«За можливості покладіть також спальний мішок і каремат. Важливо, щоб у разі небезпеки ви могли бігти з речами, тому беріть лише речі першої необхідності та ті, які можуть згодитися під час екстреної ситуації», - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Українцям дали поради, як підготувати себе та свою домівку на випадок блекауту. Їх оприлюднив Центр стратегічних комунікацій. 

Українські Національні Новини

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