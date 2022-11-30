"Екстрена валізка" у холодну пору: що брати з собою в першу чергу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Українцям дали поради, що саме має бути в екстреній валізці у холодну пору. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує УНН.
Деталі
У валізу необхідно покласти:
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- документи та їх копії;
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- готівку;
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- ключі та їх дублікати;
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- набір теплого одягу;
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- радіоприймач;
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- ліхтарик;
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- сірники;
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- свічки;
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- компас;
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- багатофункціональний ніж.
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Також можуть знадобитися: широкий скотч, поліетиленові пакети, ємність для води, аптечка з урахуванням ваших потреб; посуд, бажано металевий; запас продуктів тривалого зберігання та води на тиждень.
Цитата
«За можливості покладіть також спальний мішок і каремат. Важливо, щоб у разі небезпеки ви могли бігти з речами, тому беріть лише речі першої необхідності та ті, які можуть згодитися під час екстреної ситуації», - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Українцям дали поради, як підготувати себе та свою домівку на випадок блекауту. Їх оприлюднив Центр стратегічних комунікацій.