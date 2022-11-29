На випадок блекауту: дали поради, як підготуватися

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У Центрі стратегічних комунікацій зауважили, що лише приблизно тиждень тому росіяни випустили по Україні 70 ракет, понад 50 з яких збили наші сили ППО. І що про підступність ворога годі й говорити, тому прогнози щодо часу та масштабу повторних атак не вщухають.

"Що ми можемо точно зробити в такому випадку? Ретельно підготуватися до нового можливого блекауту та забезпечити себе всім необхідним", - зауважили у Центрі стратегічних комунікацій, оприлюднивши відповідну інфографіку.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.