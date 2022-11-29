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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На випадок блекауту: дали поради, як підготуватися

На випадок блекауту: дали поради, як підготуватися

Київ • УНН

 • 1296988 перегляди

КИЇВ 29 листопада. УНН. Українцям дали поради, як підготувати себе та свою домівку на випадок блекауту. Їх оприлюднив Центр стратегічних комунікацій, пише УНН.

Деталі

У Центрі стратегічних комунікацій зауважили, що лише приблизно тиждень тому росіяни випустили по Україні 70 ракет, понад 50 з яких збили наші сили ППО. І що про підступність ворога годі й говорити, тому прогнози щодо часу та масштабу повторних атак не вщухають.

"Що ми можемо точно зробити в такому випадку? Ретельно підготуватися до нового можливого блекауту та забезпечити себе всім необхідним", - зауважили у Центрі стратегічних комунікацій, оприлюднивши відповідну інфографіку.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.

Українські Національні Новини

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