На случай блекаута: дали советы, как подготовиться

Детали

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что всего примерно неделю назад россияне выпустили по Украине 70 ракет, более 50 из которых сбили наши силы ПВО. И что о коварстве врага и говорить не приходится, поэтому прогнозы относительно времени и масштаба повторных атак не утихают.

"Что мы можем точно сделать в таком случае? Тщательно подготовиться к новому возможному блекауту и ​​обеспечить себя всем необходимым", - отметили в Центре стратегических коммуникаций, обнародовав соответствующую инфографику.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.