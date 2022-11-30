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"Экстренный чемодан" в холодное пору года: что брать с собой в первую очередь

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинцам дали советы, что именно должно быть в экстренном чемодане в холодное время. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, информирует УНН.

Детали 

В чемодан необходимо положить:

  • документы и их копии;
  • наличные деньги;
  • ключи и их дубликаты;
  • набор теплой одежды;
  • радиоприемник;
  • фонарик;
  • спички;
  • свечи;
  • компас;
  • многофункциональный нож.

Также могут понадобиться: широкий скотч, полиэтиленовые пакеты, емкость для воды, аптечка с учетом ваших потребностей; посуда, желательно металлическая; запас продуктов длительного хранения и воды в неделю.

Цитата

«По возможности положите также спальный мешок и каремат. Важно, чтобы в случае опасности вы могли бежать с вещами, поэтому берите только вещи первой необходимости и те, которые могут пригодиться во время экстренной ситуации», - говорится в сообщении.

Дополнение

Украинцам дали советы, как подготовить себя и свой дом на случай блекаута. Их обнародовал Центр стратегических коммуникаций. 

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