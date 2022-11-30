"Экстренный чемодан" в холодное пору года: что брать с собой в первую очередь

Детали



В чемодан необходимо положить:





документы и их копии;



наличные деньги;



ключи и их дубликаты;



набор теплой одежды;



радиоприемник;



фонарик;



спички;



свечи;



компас;



многофункциональный нож.



Также могут понадобиться: широкий скотч, полиэтиленовые пакеты, емкость для воды, аптечка с учетом ваших потребностей; посуда, желательно металлическая; запас продуктов длительного хранения и воды в неделю.



Цитата



«По возможности положите также спальный мешок и каремат. Важно, чтобы в случае опасности вы могли бежать с вещами, поэтому берите только вещи первой необходимости и те, которые могут пригодиться во время экстренной ситуации», - говорится в сообщении.

Дополнение

Украинцам дали советы, как подготовить себя и свой дом на случай блекаута. Их обнародовал Центр стратегических коммуникаций.