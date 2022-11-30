"Экстренный чемодан" в холодное пору года: что брать с собой в первую очередь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинцам дали советы, что именно должно быть в экстренном чемодане в холодное время. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, информирует УНН.
Детали
В чемодан необходимо положить:
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- документы и их копии;
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- наличные деньги;
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- ключи и их дубликаты;
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- набор теплой одежды;
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- радиоприемник;
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- фонарик;
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- спички;
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- свечи;
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- компас;
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- многофункциональный нож.
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Также могут понадобиться: широкий скотч, полиэтиленовые пакеты, емкость для воды, аптечка с учетом ваших потребностей; посуда, желательно металлическая; запас продуктов длительного хранения и воды в неделю.
Цитата
«По возможности положите также спальный мешок и каремат. Важно, чтобы в случае опасности вы могли бежать с вещами, поэтому берите только вещи первой необходимости и те, которые могут пригодиться во время экстренной ситуации», - говорится в сообщении.
Дополнение
Украинцам дали советы, как подготовить себя и свой дом на случай блекаута. Их обнародовал Центр стратегических коммуникаций.