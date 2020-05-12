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Еще пять случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 11068 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 мая. УНН. Еще 5 жителей Кировоградской области заразились на COVID-19. Об этом сообщили в преc-службе Кировоградской ОГА, передает УНН.

Еще пять случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской области

Положительные результаты ПЦР-тестов вчера обнаружили у 49-летнего мужчины, 49-летней женщины и 24-летней девушки с Кропивницкого.

У 47-летней женщины из с. Большая Северинка и 34-летней женщины с Первозвановской ОТО Кропивницкого района.

Также за прошедшие сутки был подтвержден новый случай выздоровления от коронавируса. Речь идет о жительнице г. Знаменка, которая работает в Центральной городской больницы в Кропивницком.

Всего в области недуг победили уже 243 человека. Это 57% от общего количества зарегистрированных случаев заболевания. Среди них - 99 медработников.

Напомним, в Украине уже более 16 тыс. случаев COVID-19, из них 425 летальных.

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