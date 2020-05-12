Ще п'ять випадків коронавірусу виявили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 травня. УНН. Ще 5 жителів Кіровоградщини інфікувалися на COVID-19. Про це поінформували в преc-cлужбі Кіровоградської ОДА, передає УНН.
Позитивні результати ПЛР-тестувань учора виявили у: 49-річного чоловіка, 49-річної жінки та 24-річної дівчини з Кропивницького.
У 47-річної жінки з с. Велика Северинка та 34-річної жінки з Первозванівської ОТГ Кропивницького району.
Також минулої доби був підтверджений новий випадок одужання від коронавірусу. Йдеться про жительку м. Знам'янка, яка працює в Центральній міській лікарні в Кропивницькому.
Загалом в області недугу побороли вже 243 людини. Це 57% від загальної кількості зареєстрованих випадків захворювання. Серед них - 99 медпрацівників.
Нагадаємо, в Україні вже понад 16 тис. випадків COVID-19, з них 425 летальні.