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В Україні вже понад 16 тис. випадків COVID-19, з них 425 летальні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні на 9 годину 12 травня зафіксовано 16 023 випадки коронавірусного захворювання COVID-19, з них 375 протягом останньої доби. Загалом від хвороби у країні померли вже 425 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.

В Україні вже понад 16 тис. випадків COVID-19, з них 425 летальні

"Підтверджено 16 023 випадки COVID-19, з них 375 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 1 105 дітей та 3 114 медиків", - йдеться у повідомленні.

Усього в Україні досліджено 187 307 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 11 013 пацієнтів, з них 908 дітей та 2 560 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 010 осіб, з них 197 дітей та 554 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 211 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 580 (309 одужали);
  • Волинська обл. — 496 (119 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 748 (75 одужали);
  • Донецька обл. — 100 (20 одужали);
  • Житомирська обл. — 525 (54 одужали);
  • Закарпатська обл. — 748 (101 одужали);
  • Запорізька обл. — 331 (125 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1133 (294 одужали);
  • Київ — 1930 (138 одужали);
  • Київська обл. — 1023 (173 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 425 (243 одужали);
  • Луганська обл. — 42 (14 одужали);
  • Львівська обл. — 825 (158 одужали);
  • Миколаївська обл. — 225 (49 одужали);
  • Одеська обл. — 653 (39 одужали);
  • Полтавська обл. — 248 (112 одужали);
  • Рівненська обл. — 1028 (149 одужали);
  • Сумська обл. — 157 (74 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1021 (362 одужали);
  • Харківська обл. — 623 (80 одужали);
  • Херсонська обл. — 162 (80 одужали);
  • Хмельницька обл. — 182 (53 одужали);
  • Черкаська обл. — 343 (147 одужали);
  • Чернівецька обл. — 2 396 (390 одужали);
  • Чернігівська обл. — 79 (15 одужали).

Нагадаємо, ВООЗ на тлі послаблень карантину в Європі застерегла від другої хвилі COVID-19.

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