В Украине уже более 16 тыс. случаев COVID-19, из них 425 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине на 9:00 12 мая зафиксировано 16 023 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них 375 за последние сутки. В общем от болезни в стране умерли уже 425 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"Подтверждено 16 023 случаи COVID-19, из них 375 за последние сутки. Болезнь подтверждено у 1 105 детей и 3 114 медиков", - говорится в сообщении.
Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2 560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 3 373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
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- Винницкая обл. - 580 (309 выздоровели)
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- Волынская обл. - 496 (119 выздоровели)
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- Днепропетровская обл. - 748 (75 выздоровели)
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- Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)
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- Житомирская обл. - 525 (54 выздоровели)
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- Закарпатская обл. - 748 (101 выздоровели)
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- Запорожская обл. - 331 (125 выздоровели)
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- Ивано-Франковская обл. - 1133 (294 выздоровели)
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- Киев - 1930 (138 выздоровели)
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- Киевская обл. - 1023 (173 выздоровели)
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- Кировоградская обл. - 425 (243 выздоровели)
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- Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
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- Львовская обл. - 825 (158 выздоровели)
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- Николаевская обл. - 225 (49 выздоровели)
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- Одесская обл. - 653 (39 выздоровели)
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- Полтавская обл. - 248 (112 выздоровели)
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- Ровенская обл. - 1028 (149 выздоровели)
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- Сумская обл. - 157 (74 выздоровели)
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- Тернопольская обл. - 1021 (362 выздоровели)
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- Харьковская обл. - 623 (80 выздоровели)
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- Херсонская обл. - 162 (80 выздоровели)
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- Хмельницкая обл. - 182 (53 выздоровели)
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- Черкасская обл. - 343 (147 выздоровели)
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- Черновицкая обл. - 2396 (390 выздоровели)
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- Черниговская обл. - 79 (15 выздоровели).
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Напомним, ВОЗ на фоне послаблений карантина в Европе предостерегла от второй волны COVID-19.