В Украине уже более 16 тыс. случаев COVID-19, из них 425 летальных

"Подтверждено 16 023 случаи COVID-19, из них 375 за последние сутки. Болезнь подтверждено у 1 105 детей и 3 114 медиков", - говорится в сообщении.

Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2 560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3 373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:



Винницкая обл. - 580 (309 выздоровели)



Волынская обл. - 496 (119 выздоровели)



Днепропетровская обл. - 748 (75 выздоровели)



Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)



Житомирская обл. - 525 (54 выздоровели)



Закарпатская обл. - 748 (101 выздоровели)



Запорожская обл. - 331 (125 выздоровели)



Ивано-Франковская обл. - 1133 (294 выздоровели)



Киев - 1930 (138 выздоровели)



Киевская обл. - 1023 (173 выздоровели)



Кировоградская обл. - 425 (243 выздоровели)



Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)



Львовская обл. - 825 (158 выздоровели)



Николаевская обл. - 225 (49 выздоровели)



Одесская обл. - 653 (39 выздоровели)



Полтавская обл. - 248 (112 выздоровели)



Ровенская обл. - 1028 (149 выздоровели)



Сумская обл. - 157 (74 выздоровели)



Тернопольская обл. - 1021 (362 выздоровели)



Харьковская обл. - 623 (80 выздоровели)



Херсонская обл. - 162 (80 выздоровели)



Хмельницкая обл. - 182 (53 выздоровели)



Черкасская обл. - 343 (147 выздоровели)



Черновицкая обл. - 2396 (390 выздоровели)



Черниговская обл. - 79 (15 выздоровели).



Напомним, ВОЗ на фоне послаблений карантина в Европе предостерегла от второй волны COVID-19.