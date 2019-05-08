Еще одному военнопленному моряку позволили позвонить родным
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Еще одному военнопленному украинскому моряку Вячеславу Зинченко разрешили позвонить родственникам. В настоящее время всего пяти морякам разрешили осуществить звонок. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов во вторник, 7 мая, в эфире телеканала ATR, передает УНН.
"Еще одному военнопленному — Вячеславу Зинченко — сегодня (7 мая –ред.) дали телефонный звонок. 8 минут он разговаривал со своей мамой. После такой паузы, связанной с праздниками, это пятый военнопленный, которому дали право на телефонный звонок. Мы настаиваем на том, чтобы это право было предоставлено всем 24 военнопленным морякам без исключения", — сказал Полозов.
Он также отметил, что военнопленных моряков посещают консулы.
Состояние здоровья украинцев удовлетворительное, однако остаются опасения относительно состояния раненых военнопленных моряков.
"Например, у Василия Сороки, которому сняли гипс, функции руки до сих пор не восстановились. Ему требуются реабилитирующие мероприятия, этого не проводится. Также нас беспокоит состояние здоровья двух других…" — отметил адвокат.
Также военнопленным морякам назначили ситуационную экспертизу. Защита считает ее проведение незаконным.
Как сообщал УНН, 23 апреля некоторым военнопленным морякам разрешили позвонить домой.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.
После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.
Добавим, что 17 апреля 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей до конца июля всем 24 военнопленным морякам.