Ще одному військовополоненому моряку дозволили зателефонувати рідним

"Ще одному військовополоненому - В'ячеславу Зінченко - сьогодні (7 травня ред.) дали телефонний дзвінок. 8 хвилин він розмовляв зі своєю мамою. Після такої паузи, пов'язаної зі святами, це п'ятий військовополонений, якому дали право на телефонний дзвінок. Ми наполягаємо на тому, щоб це право було надано всім 24 військовополоненим морякам без винятку", - сказав Полозов.

Він також зазначив, що військовополонених моряків відвідують консули.

Стан здоров'я українців задовільний, проте залишаються побоювання щодо стану поранених військовополонених моряків.

"Наприклад, у Василя Сороки, якому зняли гіпс, функції руки досі не відновилися. Йому потрібні реабілітують заходи, цього не проводиться. Також нас непокоїть стан здоров'я двох інших..." - зазначив адвокат.

Також військовополоненим морякам призначили ситуаційну експертизу. Захист вважає її проведення незаконним.

Як повідомляв УНН, 23 квітня деяким військовополоненим морякам дозволили зателефонувати додому.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.

Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Додамо, що 17 квітня 2019 року Лефортовський райсуд Москви продовжив термін утримання під вартою до кінця липня всім 24 військовополоненим морякам.