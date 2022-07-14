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Еще один гражданин США попал во вражеский плен

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Согласно сообщениям, третий гражданин США находится во вражеском плену на временно оккупированной территории Украины. 35-летний Суэди Мурекези был арестован в прошлом месяце в Херсоне, где он проживает более двух лет, сообщил его брат Селе Мурекези, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Мы все очень беспокоимся за его состояние. Очевидно, что он в опасности", – сказал он.

После месяца отсутствия известий, к Селе ранним утром 7 июля позвонил брат и сообщил, что находится в заключении во временно оккупированном Донецке.

Мурекези также сказал, что находится в той же тюрьме, что и Александр Дрюке и Энди Хуинь, двое американцев, захваченные рф в прошлом месяце.

При этом друзья и семья Мурекези говорят, что он не участвовал ни в каких боевых действиях в Украине и переехал в страну около четырех лет назад, а в 2020 году поселился в Херсоне.

По телефону Мурекези сказал своему брату, что его ошибочно обвинили в участии в проукраинских протестах — обвинение, которое его брат и двое близких друзей в Херсоне отвергли. "Они используют его как пешку в своих пропагандистских целях", - сказал Селе Мурекези.

Представитель Госдепартамента США заявил, что агентство "знает о сообщениях" о задержании Мурекези, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на "соображения конфиденциальности". Семья Мурекези заявила, что они ежедневно контактируют с Государственным департаментом по его ситуации.

Мурекези родился в Руанде в 1985 году, но бежал из страны со своей семьей после геноцида 1994 года, эмигрировав в Миннесоту. Он начал посещать Украину по деловым причинам в 2017 году и устроился там на постоянной основе в 2020 году.

Друзья Мурекези в Херсоне впервые заметили его исчезновение 8 июня, когда увидели, что рядом с его квартирой больше нет машины.

Дополнение

Двое американцев, Александр Дрюке и Энди Хуинь, которые воевали вместе с украинскими бойцами к северу от Харькова против рф, в июне пропали без вести. После стало известно, что они во вражеском плену.

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