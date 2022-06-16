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CNN: двое американцев, воюющих за Украину, пропали без вести. Вероятно, попали в плен

CNN: двое американцев, воюющих за Украину, пропали без вести. Вероятно, попали в плен

Киев • УНН

 • 194020 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Двое американцев, Александр Джон-Роберт Друке и Энди Тай Нгок Гуин, воюющие вместе с украинскими бойцами к северу от Харькова против россии, пропали без вести почти неделю назад. По словам в частности их семей, они могли попасть в плен к российским оккупантам, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Украинский военный, исполняющий обязанности сержанта, на условиях анонимности предоставил CNN фотографии паспортов обоих мужчин и их штампов о вьезде в Украину. Он рассказал, что 9 июня у Избицкого их подразделение вело битву, после которой Друке и Гуин пропали без вести. 

Во время следующих поисковых миссий никаких останков не нашли, сказал собеседник телеканала. А на следующий день в российском пропагандистском Telegram-канале появилось сообщение, что под Харьковом захватили двух американцев.

Мать Алекса Друке, Банни Друке, сообщила, что мужчин "считают военнопленными, хотя это и не было подтверждено". По ее словам, посольство США в Украине не может проверить, был ли Друке схвачен.

Цитата

"Они не смогли подтвердить, что он с россиянами. Единственное, что они могут подтвердить, это то, что он пропал без вести", – сказала она. "Они (посольство — ред.) поддерживают со мной связь, и я уверена, что они работают над ситуацией", - указала женщина.

Джой Блэк, невеста Гуина, сказала CNN: "Мы не хотим делать предположений, что могло произойти. Очевидно, они рассматривают несколько сценариев. И один из них состоит в том, что они могли быть схвачены. Но пока мы не имеем абсолютных подтверждений тому".

Как сообщил спикер Госдепартамента, они ознакомлены с "неподтвержденными сообщениями о двух гражданах США, захваченных в Украине" и контактируют с украинскими властями по этому поводу.

Ранее

В конце апреля погиб американец Вилли Джозеф Кансел, воевавший вместе с украинскими военными против россии.

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