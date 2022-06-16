CNN: двоє американців, які воюють за Україну, зникли безвісти. Ймовірно, потрапили у полон

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Український військовий, який виконує обов'язки сержанта, на умовах анонімності надав CNN фотографії паспортів обох чоловіків та їхніх штампів про в’їзд в Україну. Він розповів, що 9 червня біля Ізбицького їх підрозділ вів битву, після якої Друке і Гуін зникли безвісти.

Під час наступних пошукових місій жодних останків не знайшли, сказав співрозмовник телеканалу. А наступного дня у російському пропагандистському Telegram-каналі з'явився допис, що під Харковом захопили двох американців.

Мати Алекса Друке, Банні Друке, повідомила, що чоловіків "вважають військовополоненими, хоч це і не було підтверджено". За її словами, посольство США в Україні не може перевірити, чи був Друке схоплений.

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"Вони не змогли підтвердити, що він з росіянами. Єдине, що вони можуть підтвердити, це те, що він зник безвісти", – сказала вона. "Вони (посольство - ред.) підтримують зі мною тісний зв’язок, і я впевнена, що вони працюють над ситуацією", - додала жінка.

Джой Блек, наречена Гуіна, сказала CNN: "Ми не хочемо робити припущень про те, що могло статися. Очевидно, вони розглядають кілька сценаріїв. І один з них полягає в тому, що вони могли бути схоплені. Але наразі ми не маємо абсолютних підтверджень цього".

Як повідомив речник Держдепартаменту, вони ознайомлені з "непідтвердженими повідомленнями про двох громадян США, захоплених в Україні" та контактують з українською владою з приводу цього питання.

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Наприкінці квітня загинув американець Віллі Джозеф Кансел, який воював разом з українськими військовими проти росії.