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CNN: двоє американців, які воюють за Україну, зникли безвісти. Ймовірно, потрапили у полон

Київ • УНН

 • 194026 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Двоє американців, Александр Джон-Роберт Друке та Енді Тай Нгок Гуін, які воюють разом із українськими бійцями на північ від Харкова проти росії, зникли безвісти майже тиждень тому. За словами зокрема їх родин, вони могли потрапити у полон до російських окупантів, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

CNN: двоє американців, які воюють за Україну, зникли безвісти. Ймовірно, потрапили у полон

Деталі

Український військовий, який виконує обов'язки сержанта, на умовах анонімності надав CNN фотографії паспортів обох чоловіків та їхніх штампів про в’їзд в Україну. Він розповів, що 9 червня біля Ізбицького їх підрозділ вів битву, після якої Друке і Гуін зникли безвісти. 

Під час наступних пошукових місій жодних останків не знайшли, сказав співрозмовник телеканалу. А наступного дня у російському пропагандистському Telegram-каналі з'явився допис, що під Харковом захопили двох американців.

Мати Алекса Друке, Банні Друке, повідомила, що чоловіків "вважають військовополоненими, хоч це і не було підтверджено". За її словами, посольство США в Україні не може перевірити, чи був Друке схоплений.

Цитата

"Вони не змогли підтвердити, що він з росіянами. Єдине, що вони можуть підтвердити, це те, що він зник безвісти", – сказала вона. "Вони (посольство - ред.) підтримують зі мною тісний зв’язок, і я впевнена, що вони працюють над ситуацією", - додала жінка.

Джой Блек, наречена Гуіна, сказала CNN: "Ми не хочемо робити припущень про те, що могло статися. Очевидно, вони розглядають кілька сценаріїв. І один з них полягає в тому, що вони могли бути схоплені. Але наразі ми не маємо абсолютних підтверджень цього".

Як повідомив речник Держдепартаменту, вони ознайомлені з "непідтвердженими повідомленнями про двох громадян США, захоплених в Україні" та контактують з українською владою з приводу цього питання.

Раніше

Наприкінці квітня загинув американець Віллі Джозеф Кансел, який воював разом з українськими військовими проти росії.

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