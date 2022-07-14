Ще один громадянин США потрапив у ворожий полон

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"Ми всі дуже непокоїмося за його стан. Очевидно, що він у небезпеці", - сказав він.

Після місяця відсутності звісток, до Селе рано-вранці 7 липня зателефонував брат і повідомив, що перебуває в ув'язненні в тимчасово окупованому Донецьку.

Мурекезі також сказав, що перебуває у тій же в'язниці, що і Александр Друке та Енді Гуін, двоє американців, захоплені рф минулого місяця.

При цьому друзі та родина Мурекезі кажуть, що він не брав участі в жодних бойових діях в Україні та переїхав до країни близько чотирьох років тому, а у 2020 році оселився у Херсоні.

По телефону Мурекезі сказав своєму братові, що його хибно звинуватили в участі у проукраїнських протестах — звинувачення, яке його брат та двоє близьких друзів у Херсоні відкинули. "Вони використовують його як пішака у своїх пропагандистських цілях", - сказав Селе Мурекезі.

Представник Держдепартаменту США заявив, що агентство "знає про повідомлення" про затримання Мурекезі, але відмовився від подальших коментарів, зіславшись на "міркування конфіденційності". Сім'я Мурекезі заявила, що вони щодня контактують із Державним департаментом щодо його ситуації.

Мурекезі народився в Руанді в 1985 році, але втік із країни зі своєю родиною після геноциду 1994 року, емігрувавши до Міннесоти. Він почав відвідувати Україну з ділових причин у 2017 році та влаштувався там на постійній основі у 2020 році.

Друзі Мурекезі у Херсоні вперше помітили його зникнення 8 червня, коли побачили, що поряд із його квартирою більше немає машини.

Доповнення

Двоє американців, Александр Друке та Енді Гуін, які воювали разом із українськими бійцями на північ від Харкова проти росії, у червні зникли безвісти. Згодом стало відомо, що вони у ворожому полоні.