Деталі

"…прес-секретар президента росії володимира путіна не став гарантувати, що двом ветеранам збройних сил США, захопленим в Україні, не загрожує смертна кара", - йдеться у повідомленні.

На запитання, чи загрожує полоненим американцям смертний вирок, пєсков відповів: "Це залежить від розслідування".

пєсков заявив, що Александр Джон-Роберт Друке та Енді Хуінь нібито "причетні до незаконної діяльності" в Україні. "Ці хлопці на полі бою стріляли по наших військових. Вони наражали своє життя на небезпеку. Буде суд і буде рішення суду. Вони мають бути покарані", - сказав пєсков.

Доповнення

Двоє американців, Александр Джон-Роберт Друке та Енді Хуінь, які воювали разом із українськими бійцями на північ від Харкова проти росії, раніше зникли безвісти.

Державний департамент США заявив, що йому відомі повідомлення про третього американця, який відправився в Україну для участі у війні проти росії, ідентифікований як зниклий "в останні тижні". Це на додаток до двох американців, які зникли безвісти в середу, 15 червня.