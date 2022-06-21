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В кремле не стали гарантировать, что пленным американским ветеранам не грозит смертный приговор

В кремле не стали гарантировать, что пленным американским ветеранам не грозит смертный приговор

Киев • УНН

 • 114576 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков не стал гарантировать, что двум пленным американским ветеранам, воевавшим на стороне Украины, не грозит смертный приговор. Об этом он сообщил в интервью NBC, добавив, что их судьбу решит суд, передает УНН.

Детали

"…пресс-секретарь президента россии владимира путина не стал гарантировать, что двум ветеранам вооруженных сил США, захваченным в Украине, не грозит смертная казнь", - говорится в сообщении.

На вопрос, угрожает ли пленным американцам смертный приговор, песков ответил: "Это зависит от расследования".

песков заявил, что Александр Джон-Роберт Друке и Энди Хуинь якобы "причастны к незаконной деятельности" в Украине. "Эти ребята на поле боя стреляли по нашим военным. Они подвергали свою жизнь опасности. Будет суд и будет решение суда. Они должны быть наказаны", - сказал песков.

Дополнение

Двое американцев, Александр Джон-Роберт Друке и Энди Хуинь, которые воевали вместе с украинскими бойцами к северу от Харькова против россии, ранее пропали без вести.

Государственный департамент США заявил, что ему известны сообщения о третьем американце, отправившемся в Украину для участия в войне против россии, идентифицированный как исчезнувший "в последние недели". Это в дополнение к двум американцам, пропавшим без вести в среду, 15 июня.

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