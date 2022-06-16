Госдеп США заявил об исчезновении третьего американца в Украине

КИЕВ. 16 июня. УНН. Государственный департамент США заявил, что ему известны сообщения о третьем американце, отправившемся в Украину для участия в войне против россии, который был идентифицирован как исчезнувший "в последние недели". Это в дополнение к двум американцам, пропавшим без вести в среду. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.