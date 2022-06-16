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Госдеп США заявил об исчезновении третьего американца в Украине

Госдеп США заявил об исчезновении третьего американца в Украине

Киев • УНН

 • 125469 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Государственный департамент США заявил, что ему известны сообщения о третьем американце, отправившемся в Украину для участия в войне против россии, который был идентифицирован как исчезнувший "в последние недели". Это в дополнение к двум американцам, пропавшим без вести в среду. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Цитата

"Есть сообщение об еще одном американце, местонахождение которого неизвестно. Я не могу говорить о специфике этого дела. К сожалению, мы не знаем всех подробностей этого дела", - заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для прессы.

Детали

Прайс сказал, что департамент находится в контакте с семьями двух других граждан США, которые, как сообщается, пропали без вести накануне, а также с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста.

"Мы по-прежнему всеми возможными способами призываем американских граждан не ездить в Украину из-за сопутствующих опасностей, которые представляет продолжающаяся агрессия россии", — добавил Прайс.

Прайс также сказал, что США не связываются с россией по поводу пропавших без вести американских граждан, потому что у них пока нет "веских оснований" считать, что они были захвачены россиянами, а также потому, что россия не заявляла, что захватила их.

"Если мы почувствуем, что такая работа через наше посольство в Москве или иным образом будет продуктивна с точки зрения получения дополнительной информации о местонахождении этих лиц, мы сделаем это без колебаний", - заявил Прайс.

Прайс также сообщил, что США находятся в контакте с "другими партнерами", включая Великобританию.

Добавим

Двое граждан США, жители штата Алабама, отправившиеся в Украину как добровольцы для борьбы с российскими войсками, пропали без вести. Члены их семей считают, что они могут быть в плену.

39-летний Александр Друке из Тускалузы и 27-летний Энди Хуинь из Хартселла в последний раз выходили на связь со своими семьями 8 июня. Они находились в районе Харьковской области.

Ранее

На прошлой неделе двое граждан Великобритании и гражданин Марокко были приговорены к смертной казни боевиками "днр".

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