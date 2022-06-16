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Держдеп США заявив про зникнення третього американця в Україні

Держдеп США заявив про зникнення третього американця в Україні

Київ • УНН

 • 125473 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Державний департамент США заявив, що йому відомі повідомлення про третього американця, який вирушив в Україну для участі у війні проти росії, який був ідентифікований як зниклий "в останні тижні". Це на додаток до двох американців, які зникли безвісти в середу. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Цитата

"Є повідомлення про ще одного американця, місцезнаходження якого невідоме. Я не можу говорити про специфіку цієї справи. На жаль, ми не знаємо всіх подробиць цієї справи", - заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу для преси.

Деталі

Прайс сказав, що департамент перебуває в контакті з сім'ями двох інших громадян США, які, як повідомляється, зникли безвісти напередодні, а також з українською владою та Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

"Ми, як і раніше, всіма можливими способами закликаємо американських громадян не їздити в Україну через супутні небезпеки, які становить агресія росії, що триває", — додав Прайс.

Прайс також сказав, що США не зв'язуються з росією з приводу зниклих безвісти американських громадян, тому що у них поки що немає "вагомих підстав" вважати, що вони були захоплені росіянами, а також тому, що росія не заявляла, що захопила їх.

"Якщо ми відчуємо, що така робота через наше посольство в Москві або іншим чином буде продуктивною з точки зору отримання додаткової інформації про місцезнаходження цих осіб, ми зробимо це без вагань", - заявив Прайс.

Прайс також повідомив, що США перебувають у контакті з "іншими партнерами", включаючи Велику Британію.

Додамо

Двоє громадян США, жителі штату Алабама, які вирушили в Україну як добровольці для боротьби з російськими військами, зникли безвісти. Члени їхніх сімей вважають, що вони можуть бути у полоні.

39-річний Олександр Друке з Тускалузи та 27-річний Енді Хуінь з Хартселла востаннє виходили на зв'язок зі своїми сім'ями 8 червня. Вони перебували у районі Харківської області.

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