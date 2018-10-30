НАПК подозревает девятерых чиновников в уголовном правонарушении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщил органы Нацполиции о 9 случаях выявления признаков уголовного преступления. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса, в действиях и бездействии 9-ти должностных лиц: декларирование заведомо недостоверных сведений и умышленное непредставление деклараций”, — говорится в сообщении.
Так, при осуществлении контроля своевременности предоставления деклараций, было установлено, что 7 должностных лиц, которые не подали декларации после увольнения за 2017 год, а один чиновник — ежегодную декларацию за этот же год.
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Среди чиновников, которые не выполнили требований Закона Украины “О предотвращении коррупции” бывшие аудитор одного из отделов Нацбанка, заведующий сектором Государственной казначейской службы, специалисты Окружного административного суда, территориальных органов Минюста, Пенсионного фонда, командиры отделений ГСЧС.
Также, по результатам проверки деклараций следователя территориального управления Нацполиции в Черновицкой области, установлены признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.
Соответствующие обоснованные выводы были утверждены на заседании НАПК и направлены в органы Нацполиции.
Всего с начала 2018 года Национальное агентство направило в правоохранительные органы 83 обоснованных выводов о непредставлении декларации должностными лицами. По состоянию на 23 октября их было 68.
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Кроме того, Агентство зафиксировало 69 случаев о предоставлении недостоверных сведений в декларации на сумму более 250 прожиточных сведений для трудоспособных лиц.
Вместе с тем позиция НАПК в отношении обязательного декларирования для членов антикоррупционных общественных организаций по сравнению с прошлым годом изменилась. Так, недавно председатель НАПК Александр Мангул заявил, что НАПК поддерживает отмену е-деклараций для антикоррупционеров.
Следует напомнить, что 28 апреля 2017 года после отклонения Радой законопроектов № 6271 и № 6674, которые предлагали отменить требование об обязательном предоставлении е-деклараций для активистов-антикоррупционеров, в НАПК сослались на необходимость уточнений, заявив, что для отмены е-декларирования для общественного сектора еще не время.