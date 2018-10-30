НАПК подозревает девятерых чиновников в уголовном правонарушении

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 25157 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110587 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118646 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157553 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149217 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138815 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129455 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175161 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118180 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141713 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 49036 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 51990 просмотра
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 27114 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 35195 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

07:29 • 20982 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 139480 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 175161 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 183724 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 194466 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 251804 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 157553 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105361 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109706 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111791 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111141 просмотра
Актуальное
НАПК подозревает девятерых чиновников в уголовном правонарушении

НАПК подозревает девятерых чиновников в уголовном правонарушении

Киев  •  УНН

 • 8174 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщил органы Нацполиции о 9 случаях выявления признаков уголовного преступления. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса, в действиях и бездействии 9-ти должностных лиц: декларирование заведомо недостоверных сведений и умышленное непредставление деклараций”, — говорится в сообщении.

Так, при осуществлении контроля своевременности предоставления деклараций, было установлено, что 7 должностных лиц, которые не подали декларации после увольнения за 2017 год, а один чиновник — ежегодную декларацию за этот же год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганской области судью уволили с работы из-за проблем с НАПК

Среди чиновников, которые не выполнили требований Закона Украины “О предотвращении коррупции” бывшие аудитор одного из отделов Нацбанка, заведующий сектором Государственной казначейской службы, специалисты Окружного административного суда, территориальных органов Минюста, Пенсионного фонда, командиры отделений ГСЧС.

Также, по результатам проверки деклараций следователя территориального управления Нацполиции в Черновицкой области, установлены признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Соответствующие обоснованные выводы были утверждены на заседании НАПК и направлены в органы Нацполиции.

Всего с начала 2018 года Национальное агентство направило в правоохранительные органы 83 обоснованных выводов о непредставлении декларации должностными лицами. По состоянию на 23 октября их было 68.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд не удовлетворил иск Центра противодействия коррупции по защите деловой репутации в деле о выводе денег

Кроме того, Агентство зафиксировало 69 случаев о предоставлении недостоверных сведений в декларации на сумму более 250 прожиточных сведений для трудоспособных лиц.

Вместе с тем позиция НАПК в отношении обязательного декларирования для членов антикоррупционных общественных организаций по сравнению с прошлым годом изменилась. Так, недавно председатель НАПК Александр Мангул заявил, что НАПК поддерживает отмену е-деклараций для антикоррупционеров.

Следует напомнить, что 28 апреля 2017 года после отклонения Радой законопроектов № 6271 и № 6674, которые предлагали отменить требование об обязательном предоставлении е-деклараций для активистов-антикоррупционеров, в НАПК сослались на необходимость уточнений, заявив, что для отмены е-декларирования для общественного сектора еще не время.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы