НАЗК підозрює дев'ятьох посадовців у кримінальному правопорушенні

“Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу, в діях та бездіяльності 9-ти посадовців: декларування завідомо недостовірних відомостей та умисне неподання декларацій”, — йдеться у повідомленні.

Так, під час здійснення контролю своєчасності подання декларацій, було встановлено, що 7 посадових осіб, не подали декларації після звільнення за 2017 рік, а одна особа — щорічну декларацію за цей же рік.

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Серед посадовців, що не дотримали вимог Закону України “Про запобігання корупції” колишні аудитор одного з відділів Нацбанку, завідувач сектору Державної казначейської служби, спеціалісти Окружного адміністративного суду, територіальних органів Мін’юсту, Пенсійного фонду, командири відділень ДСНС.

Також, за результатами перевірки декларацій слідчого територіального управління Нацполіції в Чернівецькій області, встановлено ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

Відповідні обґрунтовані висновки затверджені на засіданні НАЗК та направлені до органів Нацполіції.

Загалом з початку 2018 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 83 обґрунтованих висновків щодо неподання декларації посадовцями. Станом на 23 жовтня їх було 68.

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Крім того, Агентство зафіксувало 69 випадків щодо надання недостовірних відомостей у декларації на суму понад 250 прожиткових відомостей для працездатних осіб.

Разом з тим позиція НАЗК щодо обов’язкового декларування для членів антикорупційних громадських організацій у порівнянні з минулим роком зазнала змін. Так, нещодавно голова НАЗК Олександр Мангул заявив, що НАЗК підтримує скасування е-декларацій для антикорупціонерів.

Слід нагадати, що 28 квітня 2017 року після відхилення Радою законопроекти № 6271 і № 6674, які пропонували скасувати вимогу про обов’язкове подання е-декларацій для активістів-антикорупціонерів, у НАЗК послалися на необхідність уточнень, заявивши, що скасування е-декларування для громадського сектору ще не на часі.