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Суд не задовольнив позов Центру протидії корупції щодо захисту ділової репутації у справі про виведення грошей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив ГО "Центр протидії корупції" у задоволенні позову до народного депутата від "Народного фронту" Павла Пинзеника зокрема про спростування недостовірної інформації у справі про нібито виведення грошей. Про це йдеться в рішенні суду від 25 жовтня, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Вказано, що у червні 2017 року ГО "ЦПК" звернулась до суду з вказаним позовом до народного депутата Павла Пинзеника, ДП "Парламентський телеканал "Рада", третіх осіб з проханням до суду визнати інформацію, поширену у прямому ефірі телеканалу "Рада" під час трансляції програми "Брифінги" народним депутатом, недостовірною та такою, що порочить ділову репутацію позивача.

Тоді нардеп розповів, що до нього звернулося одне з громадських об'єднань - "Національний інтерес України" - і передали значний обсяг матеріалів - журналістське розслідування використання коштів міжнародної фінансової допомоги, які зайшли у розмірі 1,2 млн доларів США на "Центр протидії корупції".

"Ви, напевно, про неї чули… її очолює Віталій Шабунін - дуже активна людина в українській політиці. Кошти ці були спрямовані… гранти… на реалізацію програм, які повинні бути спрямовані покращенню ситуації із боротьбою з корупцією в Україні. І до чого зводиться результат цього розслідування - зводиться він до того, що попри велику заробітну плату членів ГО "Центр протидії корупції" додатково кошти виводилися на фізичних осіб-підприємців. Так, наприклад, сам ФОП Шабунін отримав протягом 2016-2017 років, 1,7 млн гривень, ФОП Устинова з тої ж самої організації - 1,86 млн грн… і так далі, і так далі, відома Дар'я Калинюк отримала 130 тис. грн. До чого я це все говорю? До того, що це все є порушенням, очевидно, законодавства України, яке регулює питання діяльності неприбуткових організацій і як мінімум може тягнути за собою припинення статусу "Центру протидії корупції", як неприбуткової організації…", - повідомив тоді нардеп.

При цьому вказано, що позивач та треті особи висловили думку, що вищезазначена інформація поширена "з метою публічної дискредитації позивача й третіх осіб та може скласти хибне враження в суспільстві щодо їх діяльності з недотриманням позивачем та його членами чинного законодавства" і спростували її. 

Зокрема, вони послалися на те, що ФОП Шабунін "припинив свою підприємницьку діяльність з 27.01.2017, що є загальновідомою інформацією" і починаючи з жовтня 2016 року і до припинення підприємницької діяльності "не отримував жодних доходів від підприємницької діяльності". Крім цього, зазначається, що Шабунін "ніколи не отримував доходів від позивача як працівник за трудовим договором, та як фізична особа-підприємець за надані послуги та виконані роботи".

Однак суд прийшов до висновку про відсутність підстав стверджувати про поширення відповідачем недостовірної інформації про позивача та третіх осіб у справі, та порушення їх прав відповідно на честь, гідність та ділову репутацію і вирішив, що вимоги позивача та третіх осіб про визнання інформації недостовірною та такою, що порочить ділову репутацію, задоволенню не підлягають.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Нагадаємо, у серпні Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у кримінальному провадженні щодо голови правління ГО "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна у вигляді особистого зобов'язання.

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