Суд не удовлетворил иск Центра противодействия коррупции по защите деловой репутации в деле о выводе денег

Указано, что в июне 2017 года ОО "ЦПК" обратилась в суд с иском к народному депутату Павлу Пинзенику, ГП "Парламентский телеканал "Рада", третьим лицам с просьбой к суду признать информацию, распространенную в прямом эфире телеканала "Рада" во время трансляции программы "Брифинги" народным депутатом, недостоверной и порочащей деловую репутацию истца.

Тогда нардеп рассказал, что к нему обратилось одно из общественных объединений - "Национальный интерес Украины" - и передало значительный объем материалов - журналистское расследование использования средств международной финансовой помощи, которые зашли в размере 1,2 млн долларов США на "Центр противодействия коррупции".

"Вы, наверное, о ней слышали ... ее возглавляет Виталий Шабунин - очень активный человек в украинской политике. Средства эти были направлены ... гранты ... на реализацию программ, которые должны быть направлены на улучшение ситуации с борьбой с коррупцией в Украине. И к чему сводится результат этого расследования - сводится он к тому, что несмотря на большую заработную плату членов ОО "Центр противодействия коррупции" дополнительно средства выводились на физических лиц-предпринимателей. Так, например, сам ФЛП Шабунин получил в течение 2016-2017 годов, 1,7 млн гривен, ООО Устинова с той же самой орг анизации - 1,86 млн грн ... и так далее, и так далее, известная Дарья Калинюк получила 130 тыс. грн. К чему я это все говорю? К тому, что это все является нарушением, очевидно, законодательства Украины, регулирующего вопросы деятельности неприбыльных организаций и как минимум может повлечь за собой прекращение статуса "Центра противодействия коррупции", как неприбыльной организации...", - сообщил тогда нардеп.

При этом указано, что истец и третьи лица выразили мнение, что вышеупомянутая информация распространена "с целью публичной дискредитации истца и третьих лиц и может составить ложное впечатление в обществе относительно их деятельности с несоблюдением истцом и его членами действующего законодательства" и опровергли ее.

В частности, они сослались на то, что ФЛП Шабунин "прекратил свою предпринимательскую деятельность с 27.01.2017, что является общеизвестной информацией", и начиная с октября 2016 года и до прекращения предпринимательской деятельности "не получал никаких доходов от предпринимательской деятельности". Кроме этого, отмечается, что Шабунин "никогда не получал доходов от истца как работник по трудовому договору, и как физическое лицо-предприниматель за оказанные услуги и выполненные работы".

Однако суд пришел к выводу об отсутствии оснований утверждать о распространении ответчиком недостоверной информации об истце и третьих лицах в деле, и нарушении их прав соответственно на честь, достоинство и деловую репутацию и решил, что требования истца и третьих лиц о признании информации недостоверной и порочащей деловую репутацию, удовлетворению не подлежат.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана.

Напомним, в августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в уголовном производстве в отношении председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина в виде личного обязательства.