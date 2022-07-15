Еще 31 "прилет" по Николаевской области, попали по гражданской инфраструктуре - Ким

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КИЕВ. 15 июля. УНН. За сутки Николаевская область подверглась 31 ракетному обстрелу, 8 ударам из РСЗО и 18 артиллерийским ударам со стороны врага. Об этом во время брифинга сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает корреспондент УНН.

Цитата

«За сутки Николаевская область подверглась 31 ракетному обстрелу, 8 ударам РСЗО и 18 артиллерийским ударам. Что касается Николаева, то сегодня 10 ракет попали в социальную инфораструктуру. Это Николаевский кораблестроительный университет и педагогический университет, два этажа разрушены. Также разрушены два частных дома и повреждены 11 квартир. То есть, россияне целенаправленно бьют по объектам инфраструктуры», – сообщил Ким.

Детали

За последние две недели значительно возросло количество ударов по Николаевской области. По мнению Кима, это связано с успехами наших военных.

«Наши ВСУ имеют успех в этом направлении, поэтому оккупанты тоже показывают результат. Но на гражданском населении. Их тактика – запугивают людей, и на некоторых это действует. Это называется терроризм», – отметил Ким.

Напомним

15 июля утром российские оккупанты выпустили 10 ракет по Николаеву. В результате обстрела вражеские ракеты попали в два крупнейших университета города, есть 4 раненых. 

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