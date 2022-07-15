Атака на Миколаїв: рятувальники і мер показали фото наслідків ракетного удару по університетах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти випустили 10 ракет по Миколаєву. Внаслідок обстрілу ворожі ракети влучили в два найбільших університети міста, є поранені. Наразі на місці працюють рятувальники. Про це повідомляє ДСНС в Facebook, інформує УНН.
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«Сталось часткове руйнування будівель та виникла пожежа двох автомобілів. Вогнеборці загасили пожежу на загальній площі 100 кв. м», - ідеться в повідомленні.
Загалом, до обстеження будівель та гасіння пожежі залучалось 7 одиниць техніки ДСНС та 27 рятувальників.
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Тим часом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив, що постраждав університет імені Сухомлинського.
Місцеві комунальники розчистили вулицю від каміння та різних уламків. Рух транспорту відновлено.
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Сьогодні вранці російські окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва.