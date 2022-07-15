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Атака на Миколаїв: рятувальники і мер показали фото наслідків ракетного удару по університетах

Атака на Миколаїв: рятувальники і мер показали фото наслідків ракетного удару по університетах

Київ • УНН

 • 257754 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти випустили 10 ракет по Миколаєву. Внаслідок обстрілу ворожі ракети влучили в два найбільших університети міста, є поранені. Наразі на місці працюють рятувальники. Про це повідомляє ДСНС в Facebook, інформує УНН.

Цитата

«Сталось часткове руйнування будівель та виникла пожежа двох автомобілів. Вогнеборці загасили пожежу на загальній площі 100 кв. м», - ідеться в повідомленні.

Загалом, до обстеження будівель та гасіння пожежі залучалось 7 одиниць техніки ДСНС та 27 рятувальників.

Деталі

Тим часом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив, що постраждав університет імені Сухомлинського.

Місцеві комунальники розчистили вулицю від каміння та різних уламків. Рух транспорту відновлено.

Доповнення 

Сьогодні вранці російські окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва.

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