Атака на Николаев: спасатели и мэр показали фото последствий ракетного удара по университетам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты выпустили 10 ракет по Николаеву. В результате обстрела вражеские ракеты попали в два крупнейших университета города, есть раненые. В настоящее время на месте работают спасатели. Об этом сообщает ГСЧС в Facebook, информирует УНН.
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«Произошло частичное разрушение зданий и возник пожар двух автомобилей. Пожарные потушили пожар на общей площади 100 кв. м», - говорится в сообщении.
В общей сложности, к обследованию зданий и тушению пожара привлекалось 7 единиц техники ГСЧС и 27 спасателей.
Детали
Тем временем мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил, что пострадал университет имени Сухомлинского.
Местные коммунальщики расчистили улицу от камней и разных обломков. Движение транспорта возобновлено.
Дополнение
Сегодня утром российские оккупанты выпустили не менее 10 ракет по двум крупнейшим университетам Николаева.