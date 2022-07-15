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Окупанти вдарили по двох найбільших університетах Миколаєва: Кім показав відео

Окупанти вдарили по двох найбільших університетах Миколаєва: Кім показав відео

Київ • УНН

 • 411736 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні російські окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва. Про це у Twitter повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні російські терористи атакували два найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що росія є тим, ким вона є насправді - терористом", – написав Кім.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

Нагадаємо

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що сьогодні вранці у місті прогриміло понад 10 потужних вибухів.

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