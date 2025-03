Оккупанты ударили по двум крупнейшим университетам Николаева: Ким показал видео

Цитата

"Сегодня российские террористы атаковали два крупнейших университета Николаева. По меньшей мере 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран утверждать, что россия является тем, кем она является на самом деле – террористом", – написал Ким.

Сегодня Russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. В пределах 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Университеты всех демократических территорий к claim Russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89

Напомним

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня утром в городе прогремело более 10 мощных взрывов.