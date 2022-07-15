Ще 31 "приліт" по Миколаївщині, влучили по цивільній інфраструктурі - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. За добу Миколаївщина піддалася 31 ракетному обстрілу, 8 ударам з РСЗВ та 18 артилерійським ударам з боку ворога. Про це під час брифінгу повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає кореспондент УНН.
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«За добу Миколаївська область зазнала 31 ракетного обстрілу, 8 ударів РСЗВ та 18 артилерійських ударів. Що стосується Миколаєва, то сьогодні 10 ракет влучили в соціальну інфораструктуру. Це Миколаївський кораблебудівний університет та педагогічний університет, два поверхи зруйновано. Також зруйновано два приватних будинки і пошкоджено 11 квартир. Тобто, росіяни цілеспрямовано б’ють по об’єктах інфраструктури», – повідомив Кім.
Деталі
За останні два тижні значно зросла кількість ударів по Миколаївщині. На думку Кіма, це пов’язано з успіхами наших військових.
«Наші ЗСУ мають успіх у цьому напрямку, тому окупанти теж показують результат. Але на цивільному населенні. Їхня тактика – залякувати людей, і на деяких це діє. Це називається тероризм», – зазначив Кім.
Нагадаємо
15 липня вранці російські окупанти випустили 10 ракет по Миколаєву. Внаслідок обстрілу ворожі ракети влучили в два найбільших університети міста, є 4 поранених.