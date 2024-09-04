СБУ задержала бухгалтера завода, которая корректировала ракетные удары по Одессе
Киев • УНН
СБУ задержала агента фсб, которая готовила координаты для ракетных ударов по Одессе. Бухгалтер местного завода фиксировала расположение украинских военных объектов и передавала информацию врагу.
Служба безопасности задержала еще одну агентку фсб, которая готовила координаты для новой серии ракетно-дронных ударов по Одессе. Ею оказалась бухгалтер местного завода, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Как указали в СБУ, для корректировки воздушных атак российская спецслужба дистанционно завербовала бухгалтера местного завода, которая попала в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских сообщений в Телеграмм.
Особый интерес для врага представляли локации блокпостов с бронетехникой и мобильных огневых групп ПВО.
По указанию оккупанта агентка объезжала город на общественном транспорте и на видео фиксировала места дислокации украинских защитников.
После разведывательных вылазок женщина делала отчет для фсб, включая нанесение информации на гугл-карту.
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