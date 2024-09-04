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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ задержала бухгалтера завода, которая корректировала ракетные удары по Одессе

СБУ задержала бухгалтера завода, которая корректировала ракетные удары по Одессе

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 10:13  •  3899 просмотра

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СБУ задержала агента фсб, которая готовила координаты для ракетных ударов по Одессе. Бухгалтер местного завода фиксировала расположение украинских военных объектов и передавала информацию врагу.

Служба безопасности задержала еще одну агентку фсб, которая готовила координаты для новой серии ракетно-дронных ударов по Одессе. Ею оказалась бухгалтер местного завода, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали 

Как указали в СБУ, для корректировки воздушных атак российская спецслужба дистанционно завербовала бухгалтера местного завода, которая попала в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских сообщений в Телеграмм.

Особый интерес для врага представляли локации блокпостов с бронетехникой и мобильных огневых групп ПВО.

По указанию оккупанта агентка объезжала город на общественном транспорте и на видео фиксировала места дислокации украинских защитников.

После разведывательных вылазок женщина делала отчет для фсб, включая нанесение информации на гугл-карту.

Під виглядом кур'єра шпигував за підрозділами морської піхоти: у Миколаєві затримано агента фсб27 августа 2024, 10:07 • 16312 просмотров

Женщину задержали на финальном этапе ее спецоперации. Во время обысков в ее доме  обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. В частности по скрытой фото-, видеофиксации объектов Сил обороны и коммуникации с фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ затримала агентів рф, які коригували обстріли Києва з орендованих квартир29 августа 2024, 07:09 • 21754 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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