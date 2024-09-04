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СБУ затримала бухгалтерку заводу, яка коригувала ракетні удари по Одесі

СБУ затримала бухгалтерку заводу, яка коригувала ракетні удари по Одесі

Київ • УНН

 • 27586 перегляди

СБУ затримала агентку фсб, яка готувала координати для ракетних ударів по Одесі. Бухгалтерка місцевого заводу фіксувала розташування українських військових об'єктів та передавала інформацію ворогу.

Служба безпеки затримала ще одну агентку фсб, яка готувала координати для нової серії ракетно-дронових ударів по Одесі. Нею виявилась бухгалтерка місцевого заводу, повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Деталі 

Як вказали в СБУ, для коригування повітряних атак російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи в Телеграм.

Особливий інтерес для ворога становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.

За вказівкою окупанта агентка об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників.

Після розвідувальних вилазок жінка робила звіт для фсб, включаючи нанесення інформації на гугл-карту.

Під виглядом кур'єра шпигував за підрозділами морської піхоти: у Миколаєві затримано агента фсб27.08.24, 13:07 • 16652 перегляди

Жінку затримали на фінальному етапі її спецоперації. Під час обшуків у її помешканні  виявлено мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф. Зокрема щодо прихованої фото-, відеофіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП

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