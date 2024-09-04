СБУ затримала бухгалтерку заводу, яка коригувала ракетні удари по Одесі
Київ • УНН
СБУ затримала агентку фсб, яка готувала координати для ракетних ударів по Одесі. Бухгалтерка місцевого заводу фіксувала розташування українських військових об'єктів та передавала інформацію ворогу.
Служба безпеки затримала ще одну агентку фсб, яка готувала координати для нової серії ракетно-дронових ударів по Одесі. Нею виявилась бухгалтерка місцевого заводу, повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
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Як вказали в СБУ, для коригування повітряних атак російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи в Телеграм.
Особливий інтерес для ворога становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.
За вказівкою окупанта агентка об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників.
Після розвідувальних вилазок жінка робила звіт для фсб, включаючи нанесення інформації на гугл-карту.
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Жінку затримали на фінальному етапі її спецоперації. Під час обшуків у її помешканні виявлено мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф. Зокрема щодо прихованої фото-, відеофіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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