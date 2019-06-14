СБУ разоблачила криминального "авторитета" на вымогательстве денег у предпринимателей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках защиты бизнеса и противодействия организованной преступности уличили в Хмельницкой области криминального “авторитета” на вымогательстве денег у граждан, в частности представителей коммерческих структур, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что житель региона, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, занимается “выбиванием” несуществующих долгов у граждан. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физической расправой.
“Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства „смотрящим“ от местного предпринимателя тысячу долларов США. Правоохранители задержали фигуранта производства в городе Славута после передачи всей суммы денег. Задержанный сопротивлялся, пытаясь избавиться вещественных доказательств. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения”, — указано в сообщении.
Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились совместно с сотрудниками УСР Нацполиции.
Напоминаем, в полиции Харькова прокомментировали обыски из-за сноса памятника Жукову.