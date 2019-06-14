СБУ викрила кримінального "авторитета" на вимаганні грошей у підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України у межах захисту бізнесу та протидії організованій злочинності викрили у Хмельницькій області кримінального “авторитета” на вимаганні грошей у громадян, зокрема представників комерційних структур, передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець регіону, раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких злочинів, займається “вибиванням” неіснуючих боргів у громадян. У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичною розправою.
“Співробітники СБУ задокументували факт вимагання „смотрящим“ від місцевого підприємця тисячу доларів США. Правоохоронці затримали фігуранта провадження у місті Славута після передачі всієї суми грошей. Затриманий чинив опір, намагаючись позбутися речових доказів. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу”, — вказано у повідомленні.
Заходи з викриття та затримання зловмисника проводились спільно з працівниками УСР Нацполіції.
Нагадуємо, у поліції Харкова прокоментували обшуки через знесення пам’ятника Жукову.