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СБУ викрила кримінального "авторитета" на вимаганні грошей у підприємців

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України у межах захисту бізнесу та протидії організованій злочинності викрили у Хмельницькій області кримінального “авторитета” на вимаганні грошей у громадян, зокрема представників комерційних структур, передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

СБУ викрила кримінального "авторитета" на вимаганні грошей у підприємців

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець регіону, раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких злочинів, займається “вибиванням” неіснуючих боргів у громадян. У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичною розправою.

“Співробітники СБУ задокументували факт вимагання „смотрящим“ від місцевого підприємця тисячу доларів США. Правоохоронці затримали фігуранта провадження у місті Славута після передачі всієї суми грошей. Затриманий чинив опір, намагаючись позбутися речових доказів. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу”, — вказано у повідомленні.

Заходи з викриття та затримання зловмисника проводились спільно з працівниками УСР Нацполіції.

Нагадуємо, у поліції Харкова прокоментували обшуки через знесення пам’ятника Жукову.

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