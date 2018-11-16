СБУ провела беседу с ректором венгерского института на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины провели провели беседу с депутатом Закарпатского облсовета, ректором венгерского института Илдикой Орос по поводу ее негативных высказываний в Будапеште о политической ситуации в Украине. Об этом сообщили УНН в СБУ.
“В рамках заявления одного из народных депутатов была вызвана и проведена беседа с госпожой Илдикой Орос, которая является ректором Закарпатского венгерского института, по поводу ее высказываний в Будапеште”, — сказали в СБУ.
Отметим, Орос выступала с речью в Будапеште на мероприятиях по чествованию жертв Венгерской революции 1956 года. В частности, она заявила, что в Украине прижимают венгров “фашистскими методами”.
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово “с бокалом шампанского” гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.
После этого из-за инцидента в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово.
Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на шаги Киева.
14 ноября новый посол Венгрии уже приехал в Украину.