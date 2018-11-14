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Новий посол Угорщини приїхав до України

Новий посол Угорщини приїхав до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Новий посол Угорщини Іштван Ійдярто вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднару, це означає, що посол Угорщини акредитувався в Україні. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у Twitter, передає УНН.  

"Сьогодні прийняв копії вірчих грамот у нового Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто (István Íjgyártó). Домовилися працювати над позитивним порядком денного двосторонніх відносин. Пан Посол вивчає українську мову, яка, безсумнівно, допоможе йому у професійній діяльності", - повідомив він. 

Довідка УНН: Вірчі грамоти - це документ, за допомогою якого здійснюється акредитація дипломатичного представника. Засвідчує показний (дипломатичний) характер місії і особи дипломатичного представника. Вірча грамота для послів пишеться у встановленій формі від глави однієї держави до глави іншого і забезпечуються відповідними підписами і друком. Це означає, що їх ще має прийняти Президент України Петро Порошенко. 

Як повідомляв УНН, 3 листопада Угорщина завершила каденцію свого посла в Україні Ерно Кешкеня. 8 листопада Київ погодився на призначення нового посла Угорщини.

Повідомлення щодо нового посла приходить лише за декілька тижнів після чергового конфлікту української та угорської сторін. Так, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.

4 жовтня через інцидент у Береговому Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому. Він мав залишити територію держави протягом 72 годин.

Угорщина в свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.

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