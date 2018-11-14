Новый посол Венгрии приехал в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Новый посол Венгрии Иштван Ийдярто вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василий Боднар, это означает, что посол Венгрии аккредитовался в Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Twitter, передает УНН.
"Сегодня принял копии верительных грамот у нового посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто (István Íjgyártó). Договорились работать над позитивной повесткой дня двусторонних отношений. Господин Посол изучает украинский язык, который, несомненно, поможет ему в профессиональной деятельности", - сообщил он.
Справка УНН: Верительные грамоты - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Свидетельствует о представительном (дипломатическом) характере миссии и личности дипломатического представителя. Верительная грамота для послов пишется в установленной форме от главы одного государства к главе другого и снабжается соответствующими подписями и печатью. Это означает, что их еще должен принять Президент Украины Петр Порошенко.
Как сообщал УНН, 3 ноября Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине Эрно Кешкеня. 8 ноября Киев согласился на назначение нового посла Венгрии.
Сообщение по новому послу приходит только через несколько недель после очередного конфликта украинской и венгерской сторон. Так, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.
4 октября из-за инцидента в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен был оставить территорию государства в течение 72 часов.
Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на шаги Киева.