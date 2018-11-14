Новый посол Венгрии приехал в Украину

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105400 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111277 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148326 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143305 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135911 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127951 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170304 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118066 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141635 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Новый посол Венгрии приехал в Украину

Новый посол Венгрии приехал в Украину

Киев  •  УНН

 • 8565 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Новый посол Венгрии Иштван Ийдярто вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василий Боднар, это означает, что посол Венгрии аккредитовался в Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Twitter, передает УНН.

"Сегодня принял копии верительных грамот у нового посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто (István Íjgyártó). Договорились работать над позитивной повесткой дня двусторонних отношений. Господин Посол изучает украинский язык, который, несомненно, поможет ему в профессиональной деятельности", - сообщил он.

Справка УНН: Верительные грамоты - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Свидетельствует о представительном (дипломатическом) характере миссии и личности дипломатического представителя. Верительная грамота для послов пишется в установленной форме от главы одного государства к главе другого и снабжается соответствующими подписями и печатью. Это означает, что их еще должен принять Президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНН, 3 ноября Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине Эрно Кешкеня. 8 ноября Киев согласился на назначение нового посла Венгрии.

Сообщение по новому послу приходит только через несколько недель после очередного конфликта украинской и венгерской сторон. Так, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

4 октября из-за инцидента в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен был оставить территорию государства в течение 72 часов.

Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на шаги Киева.

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