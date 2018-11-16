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СБУ провела бесіду з ректором угорського інституту на Закарпатті

СБУ провела бесіду з ректором угорського інституту на Закарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України провели провели бесіду з депутатом Закарпатської облради, ректором угорського інституту Ілдікою Орос щодо її негативних висловлювань у Будапешті з приводу політичної ситуації в Україні. Про це УНН повідомили в СБУ.

“У межах заяви одного з народних депутатів було викликано і проведено бесіду з пані Ілдикою Орос, яка є ректором Закарпатського угорського інституту, з приводу її висловлювань у Будапешті”, — сказали в СБУ.

Зазначимо, Орос виступала з промовою у Будапешті на заходах з вшанування жертв Угорської революції 1956 року. Зокрема, вона заявила, що в Україні притискають угорців "фашистськими методами".

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.

Після цього через інцидент у Береговому Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому.

Угорщина в свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.

14 листопада новий посол Угорщини вже приїхав до України.

Українські Національні Новини

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