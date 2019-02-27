СБУ провела обыски в охранной фирме УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В помещениях охранных компаний, соучредителем которого является один из священнослужителей УПЦ МП, Служба безопасности Украины провела санкционированные обыски. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Правоохранители предварительно установили, что в результате незаконной деятельности указанных субъектов хозяйствования в государственный бюджет, минуя систему налогообложения, не поступило более девяти миллионов гривен налогов, что нанесло существенный ущерб экономическому потенциалу нашей страны", - говорится в сообщении.
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По результатам проведенных процессуальных действий правоохранители получили документальные материалы, свидетельствующие о совершении фигурантами производства преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах - ред.).
Во время обысков было обнаружено литературу антиукраинского содержания, которая призывает к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы.
"Также установлена связь указанного священнослужителя УПЦ (МП) с российскими парамилитарные структурами", - добавили в ведомстве.
Напомним, сотрудники УСБУ в Ровенской области опросили около двух десятков священников Сарненской и Ровенской епархии УПЦ МП в рамках уголовного производства, открытого по факту государственной измены и разжигание межрелигийнои вражды.