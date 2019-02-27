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СБУ провела обшуки в охоронній фірмі УПЦ МП

СБУ провела обшуки в охоронній фірмі УПЦ МП

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У приміщеннях охоронних компаній, співзасновником якого є один із священнослужителів УПЦ МП, Служба безпеки України провела санкціоновані обшуки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.

“Правоохоронці попередньо встановили, що внаслідок незаконної діяльності вказаних суб’єктів господарювання до державного бюджету, оминаючи систему оподаткування, не надійшло понад дев’ять мільйонів гривень податків, що завдало суттєвих збитків економічному потенціалу нашої країни”, — йдеться у повідомленні.

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За результатами проведених процесуальних дій правоохоронці отримали документальні матеріали, які свідчать про вчинення фігурантами провадження злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Під час обшуків було виявлено літературу антиукраїнського змісту, яка закликає до міжрелігійної ворожнечі, вогнепальну зброю і набої до неї.

“Також встановлено зв’язок вказаного священнослужителя УПЦ (МП) з російськими парамілітарними структурами”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, співробітники УСБУ у Рівненській області опитали близько двох десятків священиків Сарненьської та Рівненської єпархій УПЦ МП у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом державної зради та розпалювання межрелігійної ворожнечі.

Українські Національні Новини

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