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СБУ провела обыски по делу "Центрэнерго": приходили и в офис Коломойского в Киеве

СБУ провела обыски по делу "Центрэнерго": приходили и в офис Коломойского в Киеве

Киев  •  УНН

 • 31051 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины проводили 22 апреля обыски по делу “Центрэнерго”. В частности, следственные действия проводились в бизнес-центре “Миллениум” в Киеве, где находится офис Игоря Коломойского. Об этом журналисту УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

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Журналисту УНН в пресс-службе СБУ сообщили, что Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО “Центрэнерго” на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн.

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“22 апреля 2021 года сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. В результате изъяты электронные носители информации и документы данного общества. Сейчас продолжаются следственные действия”, — сообщили в СБУ.

Так, как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, речь идет в том числе о ночных обыски в бизнес-центре “Миллениум”, где находится офис Игоря Коломойского.

Что было раньше

Сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски офиса олигарха Игоря Коломойского в Киеве.

Дополнение

В марте “Центрэнерго” заявило, что госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. Зато уголь поставлялся через ООО “Укрвуглезбагачення групп”, несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля из частных посредников без предоплаты.

В начале апреля СМИ обнародовали расследование, в котором компанию “Укрвуглезбагачення групп” связывают с окружением олигарха Игоря Коломойского.

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