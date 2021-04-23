СБУ провела обшуки у справі "Центренерго": приходили й до офісу Коломойського в Києві

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Працівники Служби безпеки України проводили 22 квітня обшуки у справі “Центренерго”. Зокрема, слідчі дії проводилися в бізнес-центрі “Міленіум” в Києві, де знаходиться офіс Ігоря Коломойського. Про це журналісту УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Цитата

Журналісту УНН в пресслужбі СБУ повідомили, що Служба безпеки України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу ПАТ “Центренерго” на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої зазначеним державним підприємством по цінах, які на 20-30% нижче собівартості її виробництва. На переконання слідчих, це призвело до завдання збитків та розтрати майна ПАТ на суму майже 225 млн грн.

Цитата

“22 квітня 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження. У результаті вилучено електронні носії інформації та документи даного товариства. Наразі тривають слідчі дії”, — повідомили в СБУ.

Так, як стало відомо УНН з власних джерел в правоохоронних органах, мова йде в тому числі про нічні обшуки в бізнес-центрі “Міленіум”, де знаходиться офіс Ігоря Коломойського.

Що було раніше

Повідомлялося, що працівники Служби безпеки України проводять обшуки офісу олігарха Ігоря Коломойського у Києві.

Доповнення

В березні “Центренерго” заявило, що держшахти на початку 2021 року не відвантажували вугілля на підприємство за прямими договорами. Натомість вугілля постачалося через ТОВ “Укрвуглезбагачення груп”, попри дію наказу Міністерства енергетики, що забороняє постачання вугілля через приватних посередників без передоплати.

На початку квітня ЗМІ оприлюднили розслідування, у якому компанію “Укрвуглезбагачення груп” пов’язують з оточенням олігарха Ігоря Коломойського.

Українські Національні Новини

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