СБУ проводить обшуки в офісі Ігоря Коломойського у Києві

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Співробітники СБУ обшукують столичний бізнес-центр “Міленіум”, де розташований офіс Ігоря Коломойського. На місці події стоять автобуси з правоохоронцями.

Обшуки проводять у справі “Центренерго”.

Нагадаємо

В березні “Центренерго” заявило, що держшахти на початку 2021 року не відвантажували вугілля на підприємство за прямими договорами. Натомість вугілля постачалося через ТОВ “Укрвуглезбагачення груп”, попри дію наказу Міністерства енергетики, що забороняє постачання вугілля через приватних посередників без передоплати.

На початку квітня ЗМІ оприлюднили розслідування, у якому компанію “Укрвуглезбагачення груп” пов’язують з оточенням олігарха Ігоря Коломойського.