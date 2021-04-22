СБУ проводит обыски в офисе Игоря Коломойского в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски офиса олигарха Игоря Коломойского в Киеве. Кадры с работниками СБУ обнародовал в Facebook журналист Михаил Ткач, передает УНН.
Детали
Сотрудники СБУ обыскивают столичный бизнес-центр “Миллениум”, где расположен офис Игоря Коломойского. На месте происшествия стоят автобусы с правоохранителями.
Обыски проводят по делу “Центрэнерго”.
Напомним
В марте “Центрэнерго” заявило, что госшахты в начале 2021 не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. Зато уголь поставлялся через ООО “Укрвуглезбагачення групп”, несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля из частных посредников без предоплаты.
В начале апреля СМИ обнародовали расследование, в котором компанию “Укрвуглезбагачення групп” связывают с окружением олигарха Игоря Коломойского.