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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ провела масштабные спецоперации: сотни подозреваемых и десятки задержанных

Киев  •  УНН

 • 12211 просмотра

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За три дня СБУ провела процессуальные действия в 157 уголовных производствах. 222 человека получили подозрение, из них 85 задержаны, проведено 287 обысков.

Служба безопасности Украины в течение 18-20 января совместно с другими правоохранительными органами провели комплексные процессуальные действия в 157 уголовных производствах. По итогам этих мероприятий 222 человека получили сообщение о подозрении, 85 из них - задержаны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

"Служба безопасности Украины совместно с партнерами из других правоохранительных органов для противодействия преступлениям, представляющим угрозу государственной безопасности, территориальной целостности и обороноспособности нашего государства, провела серию масштабных реализаций и задержаний в течение 18-20 января. За этот период сотрудники СБУ провели комплексные процессуальные действия в 157 уголовных производствах. По итогам этих мероприятий 222 человека получили сообщение о подозрении, 85 из них - задержаны", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что по материалам СБУ сообщено о подозрении:

19 враждебным агентам, которые осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность в пользу российских спецслужб;

39 лицам, причастным к преступлениям в военной сфере, в том числе лицам, причастным к хищению средств оборонного госбюджета;

63 лицам, в том числе из числа сотрудников ТЦК, бывших МСЭК и ВВК, а также медучреждений, которые подозреваются во внедрении "уклонистских схем" и в организации незаконного пересечения границы;

7 лицам, которые вредили государственной безопасности в информационной сфере и киберпространстве, среди которых антиукраинские пропагандисты;

24 лицам, которые вредили экономическим интересам государства;

7 лицам, причастным к незаконному обороту оружия и средств военного поражения.

Всего в рамках этих уголовных производств было проведено 287 обысков.

Напомним

СБУ задержала известного адвоката из Днепропетровщины, который передавал ФСБ координаты стратегических объектов для ракетных ударов. В результате его действий погибли 6 человек, ранены 30 украинцев.

Павел Башинский

Павел Башинский

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