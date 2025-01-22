СБУ провела масштабні спецоперації: сотні підозрюваних та десятки затриманих

Служба безпеки України упродовж 18-20 січня спільно з іншими правоохоронними органами провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. За підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них - затримано. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

"Служба безпеки України спільно з партнерами з інших правоохоронних органів задля протидії злочинам, що становлять загрозу державній безпеці, територіальній цілісності та обороноздатності нашої держави, провела серію масштабних реалізацій і затримань упродовж 18-20 січня. За цей період співробітники СБУ провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. За підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них - затримано", - повідомили в СБУ.

Зазначається, що за матеріалами СБУ повідомлено про підозру:

19 ворожим агентам, які здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність на користь російських спецслужб;

39 особам, причетним до злочинів у воєнній сфері, в тому числі особам, причетним до розкрадання коштів оборонного держбюджету;

63 особам, в тому числі із числа співробітників ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов, які підозрюються в запровадженні "ухилянтських схем" та в організації незаконного перетину кордону;

7 особам, які шкодили державній безпеці в інформаційній сфері та кіберпросторі, серед яких антиукраїнські пропагандисти;

24 особам, які шкодили економічним інтересам держави;

7 особам, причетним до незаконного обігу зброї та засобів військового ураження.

Загалом у межах цих кримінальних проваджень було проведено 287 обшуків.

Нагадаємо

СБУ затримала відомого адвоката з Дніпропетровщини, який передавав ФСБ координати стратегічних об'єктів для ракетних ударів. Внаслідок його дій загинуло 6 осіб, поранено 30 українців.