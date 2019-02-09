СБУ привела свежие факты массовых потерь российской ЧВК "Вагнер" в Сирии и Судане

"Служба безопасности Украины обнародовала очередные доказательства сокрытия властями РФ фактов массовых потерь российских наемников внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК "Вагнер" на территории других стран", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре отмечается, что 7 февраля прошлого года в результате дерзкой атаки во время перемирия на силы сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зору погибло более ста российских военных. В СБУ отмечают, что имеющиеся у них материалы свидетельствуют, что участие бойцов "ЧВК Вагнера" в этом нападении непосредственно оплатил российский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин.

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Добавляется, что СБУ установила и в октябре прошлого года обнародовала список из более 200 российских наемников так называемого "пригожинського наступления", большая часть которых в 2014-2017 годах участвовала в террористической деятельности на Донбассе. Кроме этого, СБУ провела ряд спецбрифингив и обнародовала ряд информационных материалов с доказательствами гибели как минимум 64 членов "ЧВК Вагнера" 57 граждан РФ, двое из которых также имеют гражданство Молдовы и Украины соответственно, шесть украинцев и одного Армении.

"Но российские власти продолжают врать собственному народу и мировому сообществу и фактически отказывается признавать умершими всех уничтоженных членов "ЧВК Вагнера". По приказу высшего российского руководства к этому привлечено не только ГУ ГШ ВС и ФСБ, но и аппарат Министерства внутренних дел РФ. Как очередное доказательство СБУ обнародует фото внутренних паспортов погибших 7 февраля прошлого года в Сирии 57 граждан РФ, при этом каждый желающий может лично убедиться во лжи российской власти, проверив подлинность этих паспортов на ресурсе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ", - отметили в СБУ .

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В частности добавляется, что с 57 умерших членов "ЧВК Вагнера" только в отношении четырех человек (Ананьев, Игнатьев, Никулин и Соломатов) во время проверки сообщается о недействительности паспортов "в связи со смертью", в отношении еще двух (Вертинский, Ганчеров) - "изъято, уничтожено". Остальные 51 паспорт продолжают считаться действительными, даже через год с даты гибели наемников.

"Такое циничное сокрытие происходит на фоне результатов многих журналистских расследований западных и российских СМИ, которые не только подтвердили информацию СБУ, но и обнародовали дополнительные доказательства гибели более трех десятков "вагнеровцив". Эти данные подкреплены свидетельствами их родных об обстоятельствах смерти в Сирии, фото свидетельств о смерти и мест захоронений наемников", - отметили в ведомстве.

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Уточняется, что детальная информация по каждому из 64 уничтоженных в Сирии российских военных обнародовано "Общественным центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец".

"Вместе с тем, СБУ не исключает, что циничное сокрытие российскими властями смерти наемников используется Пригожиним, руководством ГУ ГШ ВС РФ и командованием "ЧВК Вагнера" для личного обогащения за присвоение "заработка мертвых душ", которые продолжают считаться живыми по штатному расписанию этого террористического подразделения. В этом случае речь может идти о заработке в два миллиона долларов", - уточняется в сообщении.

Комментируя обнародованную информацию, председатель СБУ Василий Грицак отметил, что "весь мир является свидетелем сплошной российской лжи".

"Ложь об отсутствии регулярных российских войск в Донбассе и непричастности к сбиванию Боинга МН-17, ложь об отсутствии российских боевиков "ЧВК Вагнера" и их массовую гибель в Сирии, ложь о непричастности офицеров ГУ ГШ ВС РФ к попытке отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери, ложь о непричастности российских наемников к убийству российских же журналистов в ЦАР и подавления народных протестов в Судане. Ложь замешана на крови, жадности и страха за совершенные преступления - это истинное лицо российских спецслужб. Ситуация с паспортами убитых наемников - яркое тому подтверждение", - подчеркнул Грицак.

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В СБУ отмечают, что они установили факт гибели еще двух человек из списка 206 наемников "ЧВК Вагнера", который был обнародован Службой в сентябре 2018 года, а именно - Елизарова Олега Владимировича, 18.04.1967 г.р., гражданина Республики Казахстан, г. Талдыкорган, личный номер в ПВК М-2701; и Марченко Виктор Николаевич, 02.02.1968 г.р., гражданин РФ, г. Смоленск.

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"Однако Служба безопасности Украины не исключает, что эти наемники были уничтожены в Судане, ведь имеет подтверждения участия в подавлении народных протестов в этой африканской стране в декабре 2018 - январе 2019 отдельных участников прошлогоднего "пригожинського наступления" под Дейр-эз-Зору", - прокомментировали в СБУ.

Как сообщили в пресс-центре, Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время обнародовать дополнительные доказательства террористической деятельности сотрудников внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием "ЧВК Вагнера" в Украине.

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Как сообщал УНН, 30 июля 2018 в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По заданию "Центра управления расследованиями", финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом "Русские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ПВК Вагнера.