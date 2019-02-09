СБУ привела свежие факты массовых потерь российской ЧВК "Вагнер" в Сирии и Судане

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 69886 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 93918 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 133275 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132243 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130865 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125572 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162493 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117874 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141465 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145302 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 56103 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 57445 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

14:55 • 36487 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 42438 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 33831 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 127401 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 162490 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 173838 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 184959 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 242655 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 133272 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100680 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105091 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107990 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107540 просмотра
Актуальное
СБУ привела свежие факты массовых потерь российской ЧВК "Вагнер" в Сирии и Судане

СБУ привела свежие факты массовых потерь российской ЧВК "Вагнер" в Сирии и Судане

Киев  •  УНН

 • 54494 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства сокрытия российскими властями фактов массовых потерь наемников ЧВК "Вагнер" на территории других стран, а именно в Сирии и Судане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

"Служба безопасности Украины обнародовала очередные доказательства сокрытия властями РФ фактов массовых потерь российских наемников внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК "Вагнер" на территории других стран", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре отмечается, что 7 февраля прошлого года в результате дерзкой атаки во время перемирия на силы сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зору погибло более ста российских военных. В СБУ отмечают, что имеющиеся у них материалы свидетельствуют, что участие бойцов "ЧВК Вагнера" в этом нападении непосредственно оплатил российский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Негласный руководитель "Вагнера" Пригожин имеет контакты с Кремлем и Сирией

Добавляется, что СБУ установила и в октябре прошлого года обнародовала список из более 200 российских наемников так называемого "пригожинського наступления", большая часть которых в 2014-2017 годах участвовала в террористической деятельности на Донбассе. Кроме этого, СБУ провела ряд спецбрифингив и обнародовала ряд информационных материалов с доказательствами гибели как минимум 64 членов "ЧВК Вагнера" 57 граждан РФ, двое из которых также имеют гражданство Молдовы и Украины соответственно, шесть украинцев и одного Армении.

"Но российские власти продолжают врать собственному народу и мировому сообществу и фактически отказывается признавать умершими всех уничтоженных членов "ЧВК Вагнера". По приказу высшего российского руководства к этому привлечено не только ГУ ГШ ВС и ФСБ, но и аппарат Министерства внутренних дел РФ. Как очередное доказательство СБУ обнародует фото внутренних паспортов погибших 7 февраля прошлого года в Сирии 57 граждан РФ, при этом каждый желающий может лично убедиться во лжи российской власти, проверив подлинность этих паспортов на ресурсе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ", - отметили в СБУ .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bellingcat подключился к расследованию СБУ о связи "ЧВК Вагнера" с разведкой

В частности добавляется, что с 57 умерших членов "ЧВК Вагнера" только в отношении четырех человек (Ананьев, Игнатьев, Никулин и Соломатов) во время проверки сообщается о недействительности паспортов "в связи со смертью", в отношении еще двух (Вертинский, Ганчеров) - "изъято, уничтожено". Остальные 51 паспорт продолжают считаться действительными, даже через год с даты гибели наемников.

"Такое циничное сокрытие происходит на фоне результатов многих журналистских расследований западных и российских СМИ, которые не только подтвердили информацию СБУ, но и обнародовали дополнительные доказательства гибели более трех десятков "вагнеровцив". Эти данные подкреплены свидетельствами их родных об обстоятельствах смерти в Сирии, фото свидетельств о смерти и мест захоронений наемников", - отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СБУ заявили о деятельности боевиков "Вагнера" в ЦАР

Уточняется, что детальная информация по каждому из 64 уничтоженных в Сирии российских военных обнародовано "Общественным центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец".

"Вместе с тем, СБУ не исключает, что циничное сокрытие российскими властями смерти наемников используется Пригожиним, руководством ГУ ГШ ВС РФ и командованием "ЧВК Вагнера" для личного обогащения за присвоение "заработка мертвых душ", которые продолжают считаться живыми по штатному расписанию этого террористического подразделения. В этом случае речь может идти о заработке в два миллиона долларов", - уточняется в сообщении.

Комментируя обнародованную информацию, председатель СБУ Василий Грицак отметил, что "весь мир является свидетелем сплошной российской лжи".

"Ложь об отсутствии регулярных российских войск в Донбассе и непричастности к сбиванию Боинга МН-17, ложь об отсутствии российских боевиков "ЧВК Вагнера" и их массовую гибель в Сирии, ложь о непричастности офицеров ГУ ГШ ВС РФ к попытке отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери, ложь о непричастности российских наемников к убийству российских же журналистов в ЦАР и подавления народных протестов в Судане. Ложь замешана на крови, жадности и страха за совершенные преступления - это истинное лицо российских спецслужб. Ситуация с паспортами убитых наемников - яркое тому подтверждение", - подчеркнул Грицак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В составе суданского контингента "ЧВК Вагнера" украинцы - СБУ

В СБУ отмечают, что они установили факт гибели еще двух человек из списка 206 наемников "ЧВК Вагнера", который был обнародован Службой в сентябре 2018 года, а именно - Елизарова Олега Владимировича, 18.04.1967 г.р., гражданина Республики Казахстан, г. Талдыкорган, личный номер в ПВК М-2701; и Марченко Виктор Николаевич, 02.02.1968 г.р., гражданин РФ, г. Смоленск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ обнародовала список 206 наемников ЧВК "Вагнера"

"Однако Служба безопасности Украины не исключает, что эти наемники были уничтожены в Судане, ведь имеет подтверждения участия в подавлении народных протестов в этой африканской стране в декабре 2018 - январе 2019 отдельных участников прошлогоднего "пригожинського наступления" под Дейр-эз-Зору", - прокомментировали в СБУ.

Как сообщили в пресс-центре, Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время обнародовать дополнительные доказательства террористической деятельности сотрудников внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием "ЧВК Вагнера" в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Венесуэлу прибыли наемники "ЧВК Вагнера" для охраны Мадуро - СМИ

Как сообщал УНН, 30 июля 2018 в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По заданию "Центра управления расследованиями", финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом "Русские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ПВК Вагнера.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧПНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы