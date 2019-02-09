СБУ привела свежие факты массовых потерь российской ЧВК "Вагнер" в Сирии и Судане
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства сокрытия российскими властями фактов массовых потерь наемников ЧВК "Вагнер" на территории других стран, а именно в Сирии и Судане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
"Служба безопасности Украины обнародовала очередные доказательства сокрытия властями РФ фактов массовых потерь российских наемников внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК "Вагнер" на территории других стран", - отмечается в сообщении.
В пресс-центре отмечается, что 7 февраля прошлого года в результате дерзкой атаки во время перемирия на силы сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зору погибло более ста российских военных. В СБУ отмечают, что имеющиеся у них материалы свидетельствуют, что участие бойцов "ЧВК Вагнера" в этом нападении непосредственно оплатил российский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин.
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Добавляется, что СБУ установила и в октябре прошлого года обнародовала список из более 200 российских наемников так называемого "пригожинського наступления", большая часть которых в 2014-2017 годах участвовала в террористической деятельности на Донбассе. Кроме этого, СБУ провела ряд спецбрифингив и обнародовала ряд информационных материалов с доказательствами гибели как минимум 64 членов "ЧВК Вагнера" 57 граждан РФ, двое из которых также имеют гражданство Молдовы и Украины соответственно, шесть украинцев и одного Армении.
"Но российские власти продолжают врать собственному народу и мировому сообществу и фактически отказывается признавать умершими всех уничтоженных членов "ЧВК Вагнера". По приказу высшего российского руководства к этому привлечено не только ГУ ГШ ВС и ФСБ, но и аппарат Министерства внутренних дел РФ. Как очередное доказательство СБУ обнародует фото внутренних паспортов погибших 7 февраля прошлого года в Сирии 57 граждан РФ, при этом каждый желающий может лично убедиться во лжи российской власти, проверив подлинность этих паспортов на ресурсе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ", - отметили в СБУ .
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В частности добавляется, что с 57 умерших членов "ЧВК Вагнера" только в отношении четырех человек (Ананьев, Игнатьев, Никулин и Соломатов) во время проверки сообщается о недействительности паспортов "в связи со смертью", в отношении еще двух (Вертинский, Ганчеров) - "изъято, уничтожено". Остальные 51 паспорт продолжают считаться действительными, даже через год с даты гибели наемников.
"Такое циничное сокрытие происходит на фоне результатов многих журналистских расследований западных и российских СМИ, которые не только подтвердили информацию СБУ, но и обнародовали дополнительные доказательства гибели более трех десятков "вагнеровцив". Эти данные подкреплены свидетельствами их родных об обстоятельствах смерти в Сирии, фото свидетельств о смерти и мест захоронений наемников", - отметили в ведомстве.
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Уточняется, что детальная информация по каждому из 64 уничтоженных в Сирии российских военных обнародовано "Общественным центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец".
"Вместе с тем, СБУ не исключает, что циничное сокрытие российскими властями смерти наемников используется Пригожиним, руководством ГУ ГШ ВС РФ и командованием "ЧВК Вагнера" для личного обогащения за присвоение "заработка мертвых душ", которые продолжают считаться живыми по штатному расписанию этого террористического подразделения. В этом случае речь может идти о заработке в два миллиона долларов", - уточняется в сообщении.
Комментируя обнародованную информацию, председатель СБУ Василий Грицак отметил, что "весь мир является свидетелем сплошной российской лжи".
"Ложь об отсутствии регулярных российских войск в Донбассе и непричастности к сбиванию Боинга МН-17, ложь об отсутствии российских боевиков "ЧВК Вагнера" и их массовую гибель в Сирии, ложь о непричастности офицеров ГУ ГШ ВС РФ к попытке отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери, ложь о непричастности российских наемников к убийству российских же журналистов в ЦАР и подавления народных протестов в Судане. Ложь замешана на крови, жадности и страха за совершенные преступления - это истинное лицо российских спецслужб. Ситуация с паспортами убитых наемников - яркое тому подтверждение", - подчеркнул Грицак.
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В СБУ отмечают, что они установили факт гибели еще двух человек из списка 206 наемников "ЧВК Вагнера", который был обнародован Службой в сентябре 2018 года, а именно - Елизарова Олега Владимировича, 18.04.1967 г.р., гражданина Республики Казахстан, г. Талдыкорган, личный номер в ПВК М-2701; и Марченко Виктор Николаевич, 02.02.1968 г.р., гражданин РФ, г. Смоленск.
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"Однако Служба безопасности Украины не исключает, что эти наемники были уничтожены в Судане, ведь имеет подтверждения участия в подавлении народных протестов в этой африканской стране в декабре 2018 - январе 2019 отдельных участников прошлогоднего "пригожинського наступления" под Дейр-эз-Зору", - прокомментировали в СБУ.
Как сообщили в пресс-центре, Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время обнародовать дополнительные доказательства террористической деятельности сотрудников внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием "ЧВК Вагнера" в Украине.
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Как сообщал УНН, 30 июля 2018 в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По заданию "Центра управления расследованиями", финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом "Русские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ПВК Вагнера.