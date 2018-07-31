ООН окажет поддержку власти ЦАР в расследовании убийства российских журналистов

“Конечно, мы окажем поддержку местной полиции, наша полиция будет помогать местным властям в расследовании происшествия”, — сказал он, отметив, что полиция ЦАР уже сообщила, что ее возможностей может не хватить для проведения расследования.

При этом Монтейро пояснил, что ООН не обладает информацией о том, в каком качестве трое погибших находились в ЦАР. “Мы не можем подтвердить их личности или то, были ли они журналистами, — сказал он. — Наш патруль лишь доставил их в госпиталь”. Ранее представитель ООН сообщил ТАСС, что тела трех погибших мужчин были доставлены в столицу страны Банги.

Как сообщал УНН, в Центральноафриканской Республике погибли три человека, которые имели при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.