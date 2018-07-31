У МЗС РФ підтвердили інформацію про загибель журналістів в Африці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Центральноафриканській Республіці загинули три людини, які мали при собі тільки журналістські документи, видані на ім'я Кирила Радченка, Олександра Расторгуєва та Орхана Джемаля. Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ, передає УНН.
"За інформацією, що надходить з Центральноафриканської Республіки, 30 липня неподалік від м.Сібю (300 км на північ від столиці ЦАР - г.Бангі) загинули три людини, які мали при собі тільки журналістські документи, видані на ім'я Кирила Радченка, Олександра Расторгуєва та Орхана Джемаля", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МЗС, тіла загиблих вже доставлені в Бангі.
"Посольство Росії в ЦАР, на жаль, не було поінформоване про перебування на території країни російських журналістів. Співробітники нашої дипмісії знаходяться зараз в тісному контакті з місцевими правоохоронними органами і урядовими структурами на предмет з'ясування всіх обставин загибелі російських громадян і проведення заходів по відправці тіл на батьківщину", - йдеться у повідомленні.
У МЗС РФ також висловили співчуття рідним і близьким загиблих і готові надати їх сім'ям необхідну підтримку.
Нагадаємо, у Центральноафриканській Республіці загинула російська знімальна група: журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв.