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Знімали кіно про ПВК "Вагнер": в Африці загинула знімальна група з РФ

Київ • УНН

 • 17005 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. У Центральноафриканській Республіці загинула російська знімальна група: журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Про це пише "Дождь", посилаючись на джерела, передає УНН.

Як пише видання, знімальна група працювала над документальним фільмом про роботу ПВК “Вагнер”.

За словами одного із джерел, загибель знімальної групи підтвердили в місії ООН в ЦАР, а також місцеві держслужбовці.

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“Росіяни були зупинені на блокпосту. Вони їхали зі столиці республіки Бангі в населений пункт Бомбара. Що саме з ними сталося, невідомо”, — йдеться у повідомленні.

Видання також відзначає, що загиблі опізнані.

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