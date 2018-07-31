Снимали кино о ЧВК "Вагнер": в Африке погибла съемочная группа из РФ

Как пишет издание, съемочная группа работала над документальным фильмом о работе ЦВК "Вагнер".

По словам одного из источников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные чиновники.

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"Русские были остановлены на блокпосту. Они ехали из столицы республики Банги в населенный пункт Бомбара. Что именно с ними произошло, неизвестно", - говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что погибшие опознаны.